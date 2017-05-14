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У Туреччині вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

14 травня в 00:48
В Анкарі відбувся мітинг пам'яті.
Турция митинг
У Туреччині згадували депортацію
Агентство Анадолу
У столиці Туреччини Анкарі пройшов мітинг, приуроченої до 73-й річниці депортації, передає агентство Анадолу.

У заході взяли участь посол України в Туреччині Андрій Сибіга, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова Товариства культури та солідарності кримських татар Мукремін Шахін.
 
Учасники акції несли прапори кримських татар, а перед трибуною був виставлений плакат з фотографією народного депутата України Мустафи Джемілєва з написом "Ми поруч з тобою!"
 
Посол України в Туреччині нагадав про злочини, скоєних 73 роки тому радянською владою в Криму. Дипломат назвав депортацію кримських татар трагедією цілого народу.
 
"Кримські татари рука об руку з українським народом пройшли складні випробування періоду комуністичного режиму і протистоять російської імперії. Ми зробимо все можливе, щоб депортація кримських татар була визнана у всьому світі як акт геноциду", - сказав посол. 

 
Прокуратура АР Крим (базується в Києві) в 2017 році завершить розслідування кримінального провадження про депортацію радянською владою кримськотатарського народу в травні 1944 року, зараз у цій справі проводиться демографічна експертиза, повідомив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.
За матеріалами: Агентство Анадолу
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Теги Крим татари депортація Україна Туреччина посол ПРО Рада мітинг комуністи випробування
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