У Туреччині вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

У Туреччині згадували депортацію Агентство Анадолу

У столиці Туреччини Анкарі пройшов мітинг, приуроченої до 73-й річниці депортації, передає агентство Анадолу

У заході взяли участь посол України в Туреччині Андрій Сибіга, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова Товариства культури та солідарності кримських татар Мукремін Шахін.



Учасники акції несли прапори кримських татар, а перед трибуною був виставлений плакат з фотографією народного депутата України Мустафи Джемілєва з написом "Ми поруч з тобою!"



Посол України в Туреччині нагадав про злочини, скоєних 73 роки тому радянською владою в Криму. Дипломат назвав депортацію кримських татар трагедією цілого народу.



"Кримські татари рука об руку з українським народом пройшли складні випробування періоду комуністичного режиму і протистоять російської імперії. Ми зробимо все можливе, щоб депортація кримських татар була визнана у всьому світі як акт геноциду", - сказав посол.