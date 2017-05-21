У Туреччині потрапив в аварію автобус з делегатами правлячої партії

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На позачерговому конгресі Партії справедливості і розвитку голову держави повинні були переобрати лідером політсили.

У Туреччині делегати позачергового конгресу ПСР не змогли доїхати до пункту призначення

В турецькому місті Полатлиз делегатами позачергового конгресу Партії справедливості і розвитку, повідомляє агентство Anadolu.

Автобус слідував у Полатли з Ізміра, внаслідок інциденту 32 людини отримали поранення, їх госпіталізували, загрози життю постраждалих немає. Всього в салоні автобуса перебувало 39 осіб .

За попередніми даними, водій автобуса втратив керування, внаслідок чого транспортний засіб врізався в огорожу.

На конгресі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана повинні були переобрати головою ПСР.

Нагадаємо, раніше в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, в салоні якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали не менше 17 осіб.

Турецьке видання Hurriyet зазначало, що двоє з 17 поранених – громадяни Туреччини.

В Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що громадяни України, які постраждали під час ДТП, були доставлені в лікарню. Посольство, страхова компанія і туристичний оператор надали їм допомогу.