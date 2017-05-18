У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами

Постраждало не менше 17 осіб.

У турецькій провінції Мугла перекинувся автобус, постраждали 17 людей Hurriyet Daily News

В турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали не менше 17 осіб.

Раніше турецькі видання зазначали про переворот автобуса з росіянами, однак представники Російського посольства в Туреччині сказали, що це був автобус з українськими туристами. Видання Hurriyet зазначає, що двоє з 17 поранених громадяни Туреччини.

Раніше повідомлялося, що на трасі Мугла-Анталія, в результаті чого загинули 20 осіб і 11 поранені.