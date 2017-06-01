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У Туреччині на кордоні з Іраком розбився військовий вертоліт

1 червня в 00:05

Загинуло 13 осіб.

турейцкий вертолет
Впав турецький вертоліт

У турецькій провінції Мерсін, яка межує з Сирією та Іраком, розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули всі 13 осіб, які перебували на борту, про це повідомив CNN Turk.
 
За повідомленням місцевої влади, вертоліт впав, зачепившись за лінії електропередач через три хвилини після зльоту.
 
Турецькі військові сили наносять удари по курдських збройних формувань і за межами країни, зокрема, Сирії та Іраку.

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Президент Турции Тайіп Ердоган розкритикував рішення США надати військову допомогу сірійськім курдам і висловив сподівання, що "ця помилка буде виправлена" найближчим часом. Ердоган такоже сподівається, что США стануть на бік своїх союзніків, а не "терористів".

 
За матеріалами: CNN Turk
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Теги вертоліт Ірак військові США курди Сирія загинув військовий терорист зброя форма
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