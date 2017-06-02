У труні Качинського знайшли фрагменти тіл інших людей – ЗМІ

Остаточні підсумки ексгумації тіла загиблого президента Польщі опублікують в наступному році.

З'явилися нові подробиці про розслідування Смоленської авіакатастрофи

Під час ексгумації останків загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качиньського в його труні виявили фрагменти тіл двох інших осіб, заявив заступник генерального прокурора Польщі Марек Пасенек.

За його словами, перші результати аутопсії будуть опубліковані в червні 2017 року, а остаточні результати оприлюднюють у квітні 2018 року. Польська прокуратура сподівається на те, що експерти дадуть "комплексне думка" про причини смерті загиблих в авіакатастрофі, повідомляє польське видання Rzeczpospolita, пише DW.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року, неподалік від військового аеродрому під Смоленськом в РФ розбився літак Ту-154М з польським президентом Польщі Лехом Качинським та представниками політичної, військової та культурної еліти Польщі. Загинули всі 96 чоловік, що знаходилися на борту.

Згідно з висновками Міждержавного авіаційного комітету, причиною катастрофи стали неправильні дії екіпажу. Але в 2015 році нова влада Польщі повернулися до цієї теми. А на початку березня 2016 року було відновлено розслідування за фактом аварії літака.