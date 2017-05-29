У Трампа хочуть перезапустити мирні переговори щодо України – WP

Адміністрація Обами не добилася значних зрушень, але Путін більше не може затягувати час і чекати когось більш лояльного в Білому домі.

Трамп і Тіллерсон хочуть спробувати змусити Москву піти на поступки в Україні, щоб можна було почати перезавантаження відносин. EPA / Chris Kleponis

Під час березневої зустрічі в Овальному кабінеті президент СШАсказав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що війна в Україні у компетенції Європи і США не будуть активно втручатися у процес її завершення. А через два місяці адміністрація президента змінила свій курс і збирається повернути Америці важливу роль в Україні.

Про це сьогодні на сторінках лояльної до Демократичної партії Washington Post пише оглядач Джош Рогін. Для Держсекретаря Рекса Тіллерсона, який займається закулісними справами, Україна – це місце, з якого довгостроковий план Трампа покращити відносини з Росією можуть початися. Ідея Тіллерсона перезапустити версію мирних переговорів, у яких брала участь адміністрація Барака Обами, з надією, що нові учасники з американської сторони зможуть добитися більшого, отримала схвалення, хоч її втілення ще поки початковій стадії. Про це виданню розповіли американські чиновники і зовнішні експерти.

Скептики в адміністрації Трампа переконані, що будь-яке перезавантаження відносин з Росією в часи, коли у внутрішньому політичному середовищі домінує питання розслідування російського втручання у американські вибори, буде поганим задумом. Але Трамп і Тіллерсон хочуть спробувати все одно. Європейські чиновники ж схвалюють цей намір.

"Ми дуже цінуємо те, що нова адміністрація в США буде більш залучена у вирішення питання України. Спочатку здавалося, що вона не дуже зацікавлена в проблемі. Тому зміна суттєва", - сказав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель після зустрічі з Тіллерсоном 17 травня.

Видання нагадує, що Німеччина і Франція брали активну участь в переговорах, які називалися "Нормандським форматом". Переговори зайшли в глухий кут через невиконання Москвою Мінських угод, порушення перемир'я з російського боку в Донбасі і відсутність політичних ініціатив в Києві. Тепер європейці сподіваються, що США зможуть добитися зрушення.

"Ми знаємо, що Росія почне рухатися лише в тому разі, якщо американці будуть залучені і вимагатимуть від них більших зусиль для дотримання перемир'я і відведення важкого озброєння з регіону", - сказав Габріель, додаючи, що росіяни добре знають, що їхня поведінка в Україні стоїть на заваді співпраці зі США в інших сферах.

Зміна ставлення Трампа до війни в Україні стало помітним 10 травня, коли він провів зустріч з головою російського МЗС Сергієм Лавровим, а також менш помітну розмову з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Я сказав: друзі, вам потрібно помиритися, вам треба встановити мир", - сказав Трамп пізніше в ефірі Fox News.

Видання пише, що Тіллерсон збирається призначити спеціального представника Держдепартаменту, який очолить нові зусилля щодо України. Цей новий представник повинен буде вдихнути нове життя у російсько-американський дипломатичний канал з Владиславом Сурковим, якого часом називають "сірим кардиналом" Кремля. В часи Обами цю роль займала помічник Держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка не змогла добитися зрушень через цей канал торік. Чиновники кажуть, що тепер Володимир Путін не може ще більше затягувати час, чекаючи, коли в Білому домі з'явиться хтось більш лояльний. А минулого року він зайняв саме таку позицію. Німецький і французький уряди теж не стали і не стануть більш проросійськими найближчим часом.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Трамп може використати погрози чи навіть втілення нових санкцій для того, щоб змусити Путіна піти на поступки.

"Дипломатія без зміни умов на місцях має менші шанси досягти успіху", - вважає експерт.

В цей час, колишній чиновник НАТО і Пентагону Александер Вершбоу вважає, що команда Трампа може встановити чіткий підхід, запропонувавши Росії обмежене пом'якшення санкцій в обмін на виведення важкого озброєння з України.

"Це довгостроковий план. Але найкращий спосіб для Трампа роззброїти своїх критиків – кинути виклик очікуванням і почати переговори про хорошу угоду, яка виведе росіян зі Сходу України", - вважає Вершбоу.

Якщо ж команда Трампа спробує домовитися з Москвою і зазнає невдачі, принаймні справжні наміри Путіна будуть визначені. Тоді у адміністрації не буде вибору окрім як посилити тиск на Росію за її агресію, збільшити підтримку України і її військових, а також відмовитися поки від ідеї покращення американсько-російських відносин.

Минулого тижня після зустріз в Брюсселі президент Європейської Ради Дональд Туск сказав, що Трамп дотримується однакової з ЄС позиції по Україні. Але при цьому він додав, що не впевнений на 100%, що американський президент ставиться до агресивної Росії так само, як і Брюссель.

Раніше Financial Times писало, що візит Трампа в ЄС дає шанс закінчити війну в Україні. Видання зауважує, що є п'ять критично важливих складових дипломатичної домовленості щодо України. По-перше, Вашингтону потрібно грати більш пряму роль у переговорах про втілення Мінських угод. Адміністрація Барака Обами активно долучалася до цих переговорів, але все ж віддала роль лідера Берліну і Парижу на праховання європейців. Вашингтон тепер повинен зайняти центральну роль, об'єднавшись разом з німецькими і французькими лідерами, щоб натиснути на Москву і Київ і довести виконання угод до кінця.