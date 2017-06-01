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У Тирасполі розкритикували появу першого українсько-молдавського КПП на придністровській ділянці

1 червня в 11:29

У Придністров'ї вважають це наміром спровокувати загострення ситуації.

Приднестровье, ПМР
«Придністров'я» обурилося відкриттям першого спільного КПП України та Молдови на придністровській ділянці кордону
У самопроголошеному Придністров'ї розкритикували появу першого спільного контрольно-пропускного пункту України і Молдови на придністровській ділянці кордону. За словами "МЗС Придністров'я" такі дії є провокацією для загострення ситуації в регіоні.

У невизнаній республіці поскаржилися, що даний крок суперечить багатосторонньому переговорному процесу. Крім того, в Тирасполі вважають, що такий крок "є одним з елементів комплексної блокадної стратегії з нанесення істотного збитку та поетапного обмеження потенціалу" невизнаної республіки.

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Раніше повідомлялося, що 31 травня на молдавсько-українському кордоні розпочав роботу спільний контрольно-пропускний пункт України та Молдови "Кучургани-Первомайськ", який межує з сепаратистським регіоном Придністров'я.

Нагадаємо, з 20 травня Україна здійснює пропуск вантажів у Придністров'я через свою територію тільки за домовленістю з Нацагентством з безпеки харчових продуктів Молдови.

Наголошується, що такі умови пропуску вантажів визначені Угодою про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД. Але воно не стосується відносин з невизнаною "Придністровської Молдавською Республікою".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Придністров'я Україна Молдова кордон загострення
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