У Тирасполі розкритикували появу першого українсько-молдавського КПП на придністровській ділянці

У Придністров'ї вважають це наміром спровокувати загострення ситуації.
У невизнаній республіці поскаржилися, що даний крок суперечить багатосторонньому переговорному процесу. Крім того, в Тирасполі вважають, що такий крок "є одним з елементів комплексної блокадної стратегії з нанесення істотного збитку та поетапного обмеження потенціалу" невизнаної республіки.розпочав роботу спільний контрольно-пропускний пункт України та Молдови "Кучургани-Первомайськ", який межує з сепаратистським регіоном Придністров'я.
Нагадаємо, з 20 травня Україна здійснює пропуск вантажів у Придністров'я через свою територію тільки за домовленістю з Нацагентством з безпеки харчових продуктів Молдови.
Наголошується, що такі умови пропуску вантажів визначені Угодою про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД. Але воно не стосується відносин з невизнаною "Придністровської Молдавською Республікою".Інтерфакс-Україна