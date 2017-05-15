У світі відзначають Міжнародний день сім'ї

Темою Дня сім'ї 2017 року стала "Родина, освіта та добробут".
Святкування Дня сім'ї встановлено Генеральною Асамблеєю ООН і покликане звернути увагу світової громадськості на проблеми сім'ї, підвищити рівень інформованості щодо сімей та поглибити знання соціально-демографічних процесів.
ООН розглядає сім'ю як основний елемент суспільства, тому, на думку організації, якщо не поважаються права однієї сім'ї, під загрозою опиняється все суспільство.
У багатьох країнах в День сім'ї проводяться різноманітні просвітницькі заходи. Кожен рік для свята вибирається певна тема. Так, у 2017 році тема Дня сім'ї – "Родина, освіта та добробут".DT.UA