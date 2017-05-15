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У світі відзначають Міжнародний день сім'ї

15 травня в 10:56

Темою Дня сім'ї 2017 року стала "Родина, освіта та добробут".

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15 травня у світі святкують День сім'ї
В світі відзначають Міжнародний день сім'ї, святкування якого проходить щорічно 15 травня.

Святкування Дня сім'ї встановлено Генеральною Асамблеєю ООН і покликане звернути увагу світової громадськості на проблеми сім'ї, підвищити рівень інформованості щодо сімей та поглибити знання соціально-демографічних процесів.

ООН розглядає сім'ю як основний елемент суспільства, тому, на думку організації, якщо не поважаються права однієї сім'ї, під загрозою опиняється все суспільство.

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У багатьох країнах в День сім'ї проводяться різноманітні просвітницькі заходи. Кожен рік для свята вибирається певна тема. Так, у 2017 році тема Дня сім'ї – "Родина, освіта та добробут".

За матеріалами: DT.UA
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Теги сім'я ООН святкування свято
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