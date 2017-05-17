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У США сподіваються переконати Китай в необхідності введення санкцій проти КНДР

17 травня в 08:49

Постпред США в ООН вірить, що Китай можна переконати в необхідності спільних санкцій.

США КНДР
США погрожують санкціями тим, хто буде підтримувати Північну Корею
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Постійний представник Сполучених Штатів ООН Ніккі Гейлі розповіла, що Вашингтон сподівається схилити Китай до прийняття спільних санкцій проти КНДР за останні ракетні випробування. Крім того, Гейлі зазначила, що США можуть закликати до відповідальності і ті країни, які підтримують Північну Корею, повідомляє Reuters.

Постпред додала, що її країна готова до переговорів з КНДР, однак тільки після повного припинення ядерної програми і військових випробувань.

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Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН на закритому засіданні у вівторок, 16 травня, не визначився з заходами впливу у відповідь на ракетні випробування КНДР і продовжить роботу над пошуком підходу до врегулювання північнокорейської проблематики.

Нагадаємо, в понеділок, 15 травня, Рада безпеки ООН застерігла КНДР від подальших ядерних і ракетних випробувань, спроб загострення міжнародних конфліктів та подальшої дестабілізації ситуації в світі.

16 травня Радбез збирався за ініціативою США, Японії і Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР США ООН Китай санкції
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