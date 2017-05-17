У США сподіваються переконати Китай в необхідності введення санкцій проти КНДР

Постпред США в ООН вірить, що Китай можна переконати в необхідності спільних санкцій.
Постпред додала, що її країна готова до переговорів з КНДР, однак тільки після повного припинення ядерної програми і військових випробувань.
Нагадаємо, в понеділок, 15 травня, Рада безпеки ООН застерігла КНДР від подальших ядерних і ракетних випробувань, спроб загострення міжнародних конфліктів та подальшої дестабілізації ситуації в світі.
16 травня Радбез збирався за ініціативою США, Японії і Південної Кореї.
Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.DT.UA