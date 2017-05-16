У США розбився реактивний літак бізнес-класу

Загинули щонайменше два члени екіпажу, аварійні служби продовжують пошуки.

Реактивний літак бізнес-класу Learjet 35 зазнав катастрофи у США під час заходження на посадку в аеропорту Тетерборо в штаті Нью-Джерсі. Пасажирів на борту не було, обидва пілоти загинули, повідомляє телеканал CBS News.

Літак врізався в складське приміщення, в результаті чого кілька будівель загорілися. На кадрах відео з місця події видно, як звідти піднімається густий шлейф диму. Оскільки літак впав у промисловій зоні, вдалося уникнути жертв серед місцевого населення. В результаті аварії частини фюзеляжу, двигуни і колеса розлетілись в різні боки. Постраждали кілька легкових машин на стоянці.

Аварійні служби швидко дісталися до місця катастрофи і відразу приступили до гасіння пожежі. Причина аварії поки невідома. За повідомленням Національної метеорологічної служби, в районі катастрофи були зафіксовані пориви вітру до 70 км/год.

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