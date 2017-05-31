У США провели перші випробування перехоплення міжконтинентальної балістичної ракети

Випробування завершилися успішно.

У США випробували систему перехоплення балістичних ракет великої дальності EPA / KCNA

У США провели першіВони завершилися успішно.

Ракету-перехоплювач запускали з полігону на Маршаллових островах.

"Агентство протиракетної оборони у взаємодії з 30-м аерокосмічним крилом ВПС США, а також Загальним функціональним компонентом Командування об'єднаної протиракетної оборони і Північним командуванням США сьогодні здійснили успішний перехоплення цілі у вигляді міжконтинентальної балістичної ракети", - повідомило в офіційній заяві Агентство протиракетної оборони США, пише "Укрінформ".

Раніше випробування проводилися лише щодо перехоплення ракет невеликий дальності.

Як повідомлялося, раніше в американській військовій розвідці заявляли, що КНДР може розробити ракету, яка зможе донести ядерний заряд до території США, якщо не перешкодити проведенню поточних північнокорейських розробок і випробувань. Глава американської військової розвідки генерал Сюарт назвав ядерну загрозу з боку КНДР однією з найбільших загроз національній безпеці США. Терміни, в які Північна Корея зможе розробити ракету, здатну долетіти до Сполучених штатів, генерал не позначив.