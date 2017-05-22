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У США прийняли резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу

22 травня в 23:54

Ініціатором резолюції виступив сенатор штату Вашингтон Майкл Милощиа.

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Сенат штату Вашингтон визнав Голодомор геноцидом українського народу
Василь Артюшенко, DT.UA
Сенат американського штату Вашингтон прийняв резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років названо геноцидом українського народу.

"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", – сказано в документі, за який проголосували вашингтонські сенатори в понеділок, 22 травня.

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У резолюції сказано, сталінський режим організував геноцид українців
Посольство України в СШАFacebook

Ініціатором резолюції виступив сенатор-республіканець Майкл Мілощіа, повідомили в посольстві України у США.

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Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада звернулася до демократичних держав світу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Крім України, Голодомор визнали геноцидом 15 держав, серед яких Канада, Польща, Португалія, Грузія, Литва, Латвія й Естонія. Ще дев'ять країн приймали резолюції про засудження Голодомору як злочину радянського тоталітарного режиму проти українського народу. Конгрес США голосував за відповідні резолюції у 2003, 2006 і 2008 роках.

Детальніше про Голодомор читайте у статті Сергія Махуна "Голодомор 1932-1933: Як "горіло життя" українських селян" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Голодомор геноцид США Україна
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