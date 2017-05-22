У США прийняли резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Ініціатором резолюції виступив сенатор штату Вашингтон Майкл Милощиа.

Сенат штату Вашингтон визнав Голодомор геноцидом українського народу Василь Артюшенко, DT.UA

Сенат американського штату Вашингтон прийняв резолюцію, в якійукраїнського народу.

"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", – сказано в документі, за який проголосували вашингтонські сенатори в понеділок, 22 травня.

У резолюції сказано, сталінський режим організував геноцид українців Посольство України в СШАFacebook

Ініціатором резолюції виступив сенатор-республіканець Майкл Мілощіа, повідомили в посольстві України у США.

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада звернулася до демократичних держав світу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Крім України, Голодомор визнали геноцидом 15 держав, серед яких Канада, Польща, Португалія, Грузія, Литва, Латвія й Естонія. Ще дев'ять країн приймали резолюції про засудження Голодомору як злочину радянського тоталітарного режиму проти українського народу. Конгрес США голосував за відповідні резолюції у 2003, 2006 і 2008 роках.

Детальніше про Голодомор читайте у статті Сергія Махуна "Голодомор 1932-1933: Як "горіло життя" українських селян" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".