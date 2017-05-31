У США повторно оштрафували Deutsche Bank за історію з відмиванням грошей з Росії

Німецькі банкіри заявили про наміри виконати всі приписи Федеральної резервної системи США.

Американці знову наклали штраф на Deutsche Bank S_Kohl / depositphotos

Федеральна резервна система США (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на 41 млн доларів у зв'язку з тим, що німецький банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмивання грошей з Росії, так званих "дзеркальних операцій".

ФРС заявила про "небезпечних і ненадійних" практиках банку, у зв'язку з чим зобов'язала Deutsche Bank поліпшити контроль над виконанням американських законів у сфері протидії відмиванню коштів.

Банкіри заявили про намір виконати всі приписи американського регулятора, повідомляє dpa, пише DW.

Суть схем "дзеркальних угод" полягає в тому, що були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонський філію Deutsche Bank. Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що Deutsche Bank AG погодився виплатити 425 млн доларів у США за так звані "дзеркальні угоди", з допомогою яких з Росії було виведено 10 млрд доларів у період з 2011 по 2015 роки. Крім цього британський фінансовий регулятор Financial Conduct of Authority накладе на банк штраф у розмірі близько 200 млн за підозрілі угоди.

У грудні 2016 року Deutsche Bank погодився виплатити 3,1 млрд доларів штрафу і відшкодувати ще 4,1 млрд доларів своїм американським клієнтам за результатами мирової угоди з Міністерством юстиції США за позовом про маніпуляції на ринку цінних паперів у 2008 році.