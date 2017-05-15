У США почали розслідування проти Манафорта – Bloomberg

Генпрокурор Нью-Йорка почав розслідування по операціях з нерухомістю колишнього радника Дональда Трампа.
Видання зазначає, що оскільки розслідування не публічне, то представники прокурора відмовилися коментувати інформацію про нього. Представники Манафорта зазначили, що якщо є яки-небудь витік інформації про розслідування, то це злочин.
21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкриваютьмеханізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.
У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоні спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "Чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.DT.UA