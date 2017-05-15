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У США почали розслідування проти Манафорта – Bloomberg

15 травня в 13:30

Генпрокурор Нью-Йорка почав розслідування по операціях з нерухомістю колишнього радника Дональда Трампа.

Манафорт
Прокурори попросили у Манафорта його банківську історію
Прокурор Нью-Йорка запустив розслідування проти екс-радника Дональда Трампа Пола Манафорта, якого також підозрюють у зв'язках з Росією. Розслідування стосується угод Манафорта по нерухомості, а прокурор вже запросив банківську історію колишнього радника Трампа, повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Видання зазначає, що оскільки розслідування не публічне, то представники прокурора відмовилися коментувати інформацію про нього. Представники Манафорта зазначили, що якщо є яки-небудь витік інформації про розслідування, то це злочин.

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Нагадаємо, що журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси"регіоналів. Як наголошується в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 та 2009 роках.

21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкриваютьмеханізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоні спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "Чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

За матеріалами: DT.UA
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Теги розслідування Трамп інформація злочин США
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