У США почали розслідування проти Манафорта – Bloomberg

Генпрокурор Нью-Йорка почав розслідування по операціях з нерухомістю колишнього радника Дональда Трампа.

Прокурори попросили у Манафорта його банківську історію

Прокурор Нью-Йорка запустив розслідування проти екс-радника Дональда Трампа, якого також підозрюють у зв'язках з Росією. Розслідування стосується угод Манафорта по нерухомості, а прокурор вже запросив банківську історію колишнього радника Трампа, повідомляє Bloomberg , посилаючись на свої джерела.

Видання зазначає, що оскільки розслідування не публічне, то представники прокурора відмовилися коментувати інформацію про нього. Представники Манафорта зазначили, що якщо є яки-небудь витік інформації про розслідування, то це злочин.

Нагадаємо, що журналісти AP знайшлирегіоналів. Як наголошується в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 та 2009 роках.

21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкриваютьмеханізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоні спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "Чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.