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У США невідомий влаштував стрілянину в будинку престарілих

13 травня в 04:15

Загинули двоє співробітників закладу і начальник поліції.

Стрельба, пистолет, оружие, дуло
Невідомий влаштував бійню в будинку престарілих в США
newsinfo.am
Невідомий злочинець, особа якого встановлюється, напав на будинок престарілих в місті Киркерсвилл штату Огайо в США , в результаті стрілянини загинули два співробітника закладу і начальник місцевого відділу поліції. Сам нападник наклав на себе руки, пише "КоммерсантЪ" з посиланням на АР.

Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про виявлену на вулиці людину зі зброєю. На виклик віїхав співробітник поліції передав по рації, що помітив підозрюваного, після чого зв'язок з правоохоронцем обірвався. Його знайшли вбитим на території будинку пристарілих. Злочинець також вбив двох співробітників закладу, після чого застрелився сам.

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Як повідомлялося, влітку минулого року в Японії злочинець напав на будинок інвалідів і вбив 19 пацієнтів.

За матеріалами: Коммерсантъ
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