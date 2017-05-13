У США невідомий влаштував стрілянину в будинку престарілих

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Загинули двоє співробітників закладу і начальник поліції.

Невідомий влаштував бійню в будинку престарілих в США newsinfo.am

Невідомий злочинець, особа якого встановлюється, напав на будинок престарілих в місті Киркерсвилл штату Огайо в США , в результаті стрілянини загинули два співробітника закладу і начальник місцевого відділу поліції. Сам нападник наклав на себе руки, пише "КоммерсантЪ" з посиланням на АР.

Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про виявлену на вулиці людину зі зброєю. На виклик віїхав співробітник поліції передав по рації, що помітив підозрюваного, після чого зв'язок з правоохоронцем обірвався. Його знайшли вбитим на території будинку пристарілих. Злочинець також вбив двох співробітників закладу, після чого застрелився сам.

Як повідомлялося, влітку минулого року в Японії злочинець напав на будинок інвалідів і вбив 19 пацієнтів.