У Сирії ліквідували головного пропагандиста ІДІЛ – ЗМІ

В Пентагоні і представництві коаліції проти "Ісламської держави" інформацію поки не підтвердили.

ІДІЛ втратив свого головного пропагандиста під час авіаудару міжнародної коаліції RailwayFX / Depositphotos

В Сирії бувліквідований засновник головного пропагандистського ресурсу терористичної організації "" Раян Мешааль. Головний пропагандист терористичної організації був убитий під час авіаудару міжнародної коаліції, повідомляє Reuters , посилаючись на слова брата загиблого.

У той же час, коаліція під керівництвом Сполучених Штатів поки що не змогла підтвердити цю інформацію.

РанішеЙенс Столтенберг повідомив, що Альянс ухвалив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".

УУ Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Однією з головних тем для обговорення на саміті стала боротьба проти міжнародного тероризму.