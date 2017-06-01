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У Сирії ліквідували головного пропагандиста ІДІЛ – ЗМІ

1 червня в 11:50

В Пентагоні і представництві коаліції проти "Ісламської держави" інформацію поки не підтвердили.

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ІДІЛ втратив свого головного пропагандиста під час авіаудару міжнародної коаліції
RailwayFX / Depositphotos
В Сирії бувліквідований засновник головного пропагандистського ресурсу терористичної організації "Ісламська держава" Раян Мешааль. Головний пропагандист терористичної організації був убитий під час авіаудару міжнародної коаліції, повідомляє Reuters, посилаючись на слова брата загиблого.

У той же час, коаліція під керівництвом Сполучених Штатів поки що не змогла підтвердити цю інформацію.

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Раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що Альянс ухвалив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".

УУ Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Однією з головних тем для обговорення на саміті стала боротьба проти міжнародного тероризму.

За матеріалами: DT.UA
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Теги коаліція голова терорист Сирія
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