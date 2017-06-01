У Сирії ліквідували головного пропагандиста ІДІЛ – ЗМІ

В Пентагоні і представництві коаліції проти "Ісламської держави" інформацію поки не підтвердили.
В Сирії бувліквідований засновник головного пропагандистського ресурсу терористичної організації "Ісламська держава
" Раян Мешааль. Головний пропагандист терористичної організації був убитий під час авіаудару міжнародної коаліції, повідомляє Reuters
, посилаючись на слова брата загиблого.
У той же час, коаліція під керівництвом Сполучених Штатів поки що не змогла підтвердити цю інформацію.
Раніше Генеральний секретар НАТО
Йенс Столтенберг повідомив, що Альянс ухвалив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".
УУ Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Однією з головних тем для обговорення на саміті стала боротьба проти міжнародного тероризму.
За матеріалами:
DT.UA