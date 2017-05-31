У Середземному морі в цьому році загинули понад 1700 біженців

Морський шлях з Північної Африки до Італії вважається найнебезпечнішим для біженців.

Біженці з Африки масово гинуть у Середземному морі

1720 мігрантів і біженців загинули в Середземному морі з початку 2017 року, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

За даними Управління, маршрут з Північної Африки до Італії через центральне Середземномор'я є найнебезпечнішим для мігрантів та біженців, з початку поточного року на даному шляху загинули більше 1720 шукачів притулку.

У 2017 році до європейських берегів Середземним морем припливли вже 60 тисяч біженців і мігрантів, йдеться в повідомленні УВКБ. Тільки минулого тижня в італійських берегів було врятовано 9500 осіб, до цих берегів рятувальники доставили 50 трупів.

Крім цього десятки мігрантів і біженців числяться зниклими без вісті, про їхню долю нічого не відомо. В УВКБ закликали міжнародне співтовариство не допускати трагедій у майбутньому і забезпечувати легальні шляхи міграції в Європу та отримання там притулку, в тому числі в рамках програм за розселення біженців і возз'єднання сімей.

Нагадаємо, в квітні минулого Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони.

У грудні 2015 року глави держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.