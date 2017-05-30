У Румунії люди з найбільшою зарплатою в країні оголосили страйк

Страйкувати будуть авіадиспетчери, монополісти у сфері супроводу авіаперевезень над територією Румунії.

У Румунії вирішили страйкувати авіадиспетчери Обозреватель

В Румунії оголосили страйк авіадиспетчери компанії Romatsa, монополіста у сфері супроводу авіаперевезень над територією країни.

Страйк оголошено на 30 травня. Приводом стала суперечка щодо розміру бонусів при виході на пенсію. Під час переговорів у Міністерстві транспорту профспілки домагалися того, щоб працівники авіакомпаній-перевізників, включаючи диспетчерів, при достроковому виході на пенсію отримували компенсацію у розмірі 60 середньомісячних зарплат (зарплата авіадиспетчерів в Румунії становить близько п'яти тисяч євро, вони за статистикою отримують найвищу заробітну плату в цій країні), пише "Укрінформ".

"За результатами проведених з міністерством транспорту переговорів можу повідомити лише про те, що оголошене на вівторок, 30 травня, загальний страйк можна буде призупинити. Але поки не можемо з упевненістю сказати, на протязі якого часу вдасться призупинити страйк", - повідомив керівник профспілки румунських авіаперевізників Габріель Тудораке.

Міністр транспорту Румунії Резван Кук заявив, що направить аудиторів для перевірки підприємства.

На час страйку авіадиспетчери зобов'язані забезпечити безпеку 30% польотів над територією країни. Мова йде про польоти літаків з гуманітарними вантажами, рятувальних операціях та інших екстрених ситуаціях. Щодня над територією Румунії пролітають до трьох тисяч літаків.

Як повідомлялося, в березні страйкували співробітники наземних служб аеропортів Берліна, вимагаючи підвищити зарплату з 11 до 12 євро в годину.