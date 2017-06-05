У Росії закриють опозиційний журнал

Останній номер журналу вийде 5 червня, однак сайт видання продовжить працювати.

Сьогодні, 5 червня, вийде останній випуск друкованої версії видання

Головний редактор російського опозиційного журналуЄвгенія Альбац оголосила про закриття друкованого видання.

Альбац в Facebook опублікувала обкладинку журналу, на якій зображені закриті очі, сльоза і напис: "Спасибі, що були з нами".

Останній номер журналу вийде 5 червня, однак сайт видання продовжить свою роботу.

The New Times (раніше – "Новий час", перейменований в 2007 році) - щотижневий суспільно-політичний журнал, що видається з 1943 року в Москві.

Видавався російською, англійською, французькою, німецькою, іспанською, польською, чеською та арабською мовами (за станом на 1974год), а з середини 80-х — також і на італійській мові. Висвітлював внутрішнє і міжнародне становище СРСР, проблеми радянської зовнішньої політики, актуальні події міжнародного життя.