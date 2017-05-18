У Росії відкрили пасажирське поромне сполучення з КНДР

На поромі планується возити в КНДР російських і китайських туристів.

У КНДР будуть возити російських і китайських туристів РИА Новости

У Росії приватна компанія відкрила вантажопасажирське поромне сполучення між портами Раджин (Північна Корея) і Владивосток (РФ).

Ходити в КНДР буде пором "ManGyongBong", який раніше виконував рейси з Північної Кореї в японський порт Ніїгата. Після ракетних випробувань КНДР парому заборонено заходити в Японію. Судно здатне взяти на борт 193 туристів, до 1 тис. тонн вантажів, у тому числі 24 TEU (еквівалент 20-футового контейнера). У перший час на поромі планується перевозити китайських туристів з Хуньчуня і Янцзи (КНР) і російських туристів в КНДР.

Згідно з розкладом, до кінця червня пором буде відправлятися з Раджина щосереди, а із Владивостока - кожну п'ятницю.

Порт Раджин належить місту Расон, який є містом прямого підпорядкування уряду КНДР. На території міста Расон діє особлива економічна зона.

Напередодні в США висловили сподівання на сприяння Китаю і Росії в ослабленні напруженості навколо КНДР. У Білому домі вважають, що Північна Корея загрожує не тільки США і їх союзникам, але також і іншим країнам, серед яких знаходяться Китай і Росія.

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.