У Росії при жорсткій посадці розбився Ан-26 з курсантами на борту

Один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро госпіталізовані.

Вранці 30 травня на аеродромі Краснодарського авіаційного училища в місті Балашове Саратовської області літак ВПС РФ Ан-26 здійснив жорстку посадку та спалахнув. В результаті аварії загинув 21-річний курсант М. Артем'єв. Він помер по дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги. Крім того, в аварії постраждали: капітан Терешин Ю., майор Родіонов С., прапорщик Фролов В., а також курсанти Халаімов П. і Махмудов В., повідомляє Life.ru.

Літак виконував навчально-тренувальний політ. У Слідчому комітеті Росії (СКР) повідомили, що за фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". Співробітники комітету припустили, що літак впав з висоти 200 метрів при посадці на аеродром навчальної авіабази через відмову одного з двигунів.

Автоколона, що перевозив поранених з місця аварії літака, потрапила в ДТП по дорозі в лікарню, передає телеканал "РЕН ТВ". За даними видання, в результаті події є постраждалі.

Військово-транспортний Ан-26 виготовлявся на Київському авіазаводі з 1969 по 1986 роки, всього було випущено 1,4 тисячі літаків цього типу.

Нещодавно в Одесі курсанти стрибали з відновленого за допомогою волонтерів Ан-26 "Фенікс". Майбутні офіцери-десантники висадилися з висоти 800 метрів із зброєю і спорядженням.