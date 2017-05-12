Топ Новини
<
>

У Росії пояснили зближення свого винищувача з літаком США "маневром привітання"

12 травня в 11:52

Винищувач вилетів на перехоплення літака-розвідника США.

Истребитель Су-30
Російський винищувач наблизився до американського літака для «привітання»
desktopwallpapers.ru
В міністерстві оборони Росії пояснили наближення російського винищувача до американського літака-розвідника на відстань 6 метрів. За словами представників Міноборони, таким чином винищувач виконав "маневр привітання", повідомляє BBC.

У Міноборони не уточнили, в чому полягає суть цього маневру, проте зазначили, що винищувач вилетів на перехоплення американського літака і змусив змінити його курс. При цьому американський літак перебував у міжнародному авіа просторі.

Читайте також: Літак США провів розвідку поблизу Криму
Раніше повідомлялося, що російський винищувач наблизився до американського розвідувального літака на відстань приблизно в шість метрів. Інцидент стався під час виконанням американським розвідником рутинних завдань в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У вересні минулого року британські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російські бомбардувальники не порушували повітряний простір країни.

Кількома днями пізніше в Міністерстві закордонних справ Ісландії заявили, що три російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 зблизилися на небезпечну відстань з ісландським пасажирським літаком, який здійснював рейс з Рейк'явіка в Стокгольм.

За матеріалами: BBC
Читайте також
Теги Росія літаки винищувач Міноборони США
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ