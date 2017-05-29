У Росії подали заявки на проведення нових антикорупційних мітингів

Мітинги повинні пройти 12 червня.

У Росії збираються провести нові мітинги проти корупції 12 червня Вадим Фролов / Медуза

У Москві та інших містах Росії ініціативні групи подали заявки на узгодження проведення мітингів проти корупції 12 червня. На даний момент про свою участь в акціях протесту 12 червня заявили ініціативні групи в 212 містах РФ, повідомляє опозиціонер Олексій Навальний у своєму блозі.

У багатьох містах групи стояли з ночі попереднього дня, щоб встигнути подати заявку на проведення акцій першими. На акцію в Москві заявлено кількість в 15 тисяч протестувальників.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексій Навальний оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що

отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в ході звіту уряду в Держдумі відмовився коментувати фільм Фонду боротьби з корупцією.