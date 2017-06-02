У Путіна якось забагато "помічників" - La Stampa

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Якщо вірити словам російського преизидента, то він не контролює ні солдатів на Сході України, ні хакерів, які втрутилися у вибори в США.

Путін постійно говорить, що в Росії десь є "патріоти", які без відома влади втручаються у вибори в США і воюють проти України. kremlin.ru

Спочатку були "зелені чоловічки" в Криму, потім - "військові у відпустці", які воюють у Донбасі. А тепер до них додалися ще йу передвиборчу кампанію США, тому що "того ранку в них був такий настрій".

Про це на сторінках італійського видання La Stampa пише оглядач Анна Зафесова, додаючи, що світ президента Росії Володимира Путіна просто наповнений наполегливими помічниками, яких він нібито не контролює, навіть коли вони заходять надто далеко.

"Техніка президента для визнання можливої російської участі у віртуальній війні навколо виборів у США добе відпрацьована. По-перше, це не правда ("Росія таким ніколи не займається"), по-друге - це фейк ("Хтось вставив там флешку з іменем якогось росіянина. У віртуальному світі може бути все"). Але хакери як приватні особи могли діяти самі по собі проти тих, "хто погано говорив" про Росію", - йдеться в статті.

Зрештою, в Криму Путін все ж визнав, що "зелені чоловічки" - це російські солдати, яких він відправив на українську територію. Але от в Донбасі, за його словами, досі воюють добровольці і російські генерали, які пішли у відпустку, прихопивши з собою десятки танків і іншу бронетехніку. З "патріотичними хакерами" ситуація менш явна, але не менш очевидна.

Адже Москва активно використовує мережу, наймаючи "фабрику тролів" у Санкт-Петербурзі. Як виявилося, платні російські інтернет-полемісти працювали на компанію "Інтернет-дослідження", яка була пов'язана з 56-річним Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна". Оскільки компанія Concord Catering, яка належить йому, постійно виграє мільярдні тендери на проведення банкетів у Кремлі і обслуговування їдалень Міноборони. РФ

Ще один цікавий "помічник" Путіна - підполковник запасу Дмитро Уткін, який очолює загін найманців під назвою "група Вагнера", котрих помітили у Сирії. Тренувальний центр найманців фінансується Міністерством оборони РФ, а також забезпечується компанією Пригожина.

"Де закінчується приватна сфера і починається російська держава, сказати складно. Не менш складно і визначити загалом у Росії, де гроші накопичують за допомогою влади, а де люди добиваються влади, щоб накопичувати гроші. Путін міг би сказати: "Держава - це я", маючи на увазі, що політична боротьба часто йде не між владою і опозицією, а між різними частинами "колективного Путіна", - пише оглядач.

Тим часом, видання Bloomberg пише, що Путін не готовий рятувати економіку Росії попри серйозні втрати. Хоча в Москві почали говорити про "втрачене десятиліття", маючи на увазі останні 10 років, впродовж яких ВВП Росії зростав менш ніж на 1%.

Раніше в своїй статті для DT.UA Олексій Їжак писав, що Путін шукає нову економічну стратегію перед обранням на ще один термін. Розробка стратегій передбачає не тільки оновлення ідей, але і високі місця в керівництві країни, тому конкуренція презентувати свою ідею Путіну передбачається немаленька.

Детальніше про можливого наступника Путіна читайте у статті Олексія Їжака "Медведєв і порожнеча" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".