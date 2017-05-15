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У понеділок Макрон зустрінеться з Меркель

15 травня в 02:04

Поїздка в Берлін стане першим офіційним візитом Макрона на посаді президента Франції.

Эммануэль Макрон
Меркель прийме Макрона в Берліні
Wikimedia commons
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 15 травня, здійснить офіційний візит до Берліна, де він зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

В Єлисейському палаці висловили бажання співпрацювати з Німеччиною по ряду напрямків, включаючи безпеку, економіку, інвестиції та соціальний захист.

Після перемоги Макрона на президентських виборах 7 травня його першим контактом на міжнародному рівні стала телефонна розмова з Меркель.

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Як повідомлялося, в неділю відбулася церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона, який переміг у другому турі президентських виборів 7 травня.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Меркель Макрон Франція Німеччина ЄС
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