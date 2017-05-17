У Польщі стався потужний вибух на найстарішому пороховому заводі

6 людей поранені, 17 евакуйовані, двоє пропали без вісті.

На одному з найстаріших діючих порохових заводів в селі Макольно у Великопольському воєводстві на південному заході Польщі сьогодні стався вибух. За інформацією польського телебачення, ведеться рятувальна операція. НП сталася в районі десятої ранку за місцевим часом. На місці працюють шість пожежних розрахунків і медики. 6 осіб отримали поранення, 17 евакуйовані, двох продовжують шукати. Загрози нових вибухів немає. Подробиці події з'ясовуються, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Завод в Макольно виготовляє порох з 17 століття, і після ряду модернізацій претендує на титул найстарішого порохового виробництва у світі.

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