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У Польщі напали на групу українців

1 червня в 22:35

Натовп невідомих побив керівника фірми, де працюють громадяни України.

нападение на украинцев
У Польщі побили українця
В результаті нападу на українців недалеко від Гданська постраждали громадянин Польщі та України, повідомили в польській поліції. 

"Поруч з будинком, в якому жили українці, проходила вечірка. Звідти прийшли молоді люди, почали кричати про те, що українці відбирають у них роботу, викрикувати образи і вимоги забиратися на батьківщину", - розповіли в поліції.
 
Нападники були озброєні розбитими пляшками і бейсбольними бітами. В результаті нападу в Хващино був побитий керівник фірми, в якій працюють українці, а також один громадянин України.
 
В цілому було затримано сім осіб віком від 23 до 38 років. Більшість з них знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. Затриманим пред'явлено звинувачення в образі і загрозу позбавлення життя за національною ознакою. Друге звинувачення стосується побиття.
 

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Раніше повідомлялося, що в польському місті Жешуві побили групу українських студентів. Поліція передала справу в окружну прокуратуру Жешува. Нападники підозрюються в нападі на національному ґрунті, їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

За матеріалами: РИА Новости , Gazeta Wyborcza ,
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