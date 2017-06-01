У Польщі напали на групу українців

"Поруч з будинком, в якому жили українці, проходила вечірка. Звідти прийшли молоді люди, почали кричати про те, що українці відбирають у них роботу, викрикувати образи і вимоги забиратися на батьківщину", - розповіли в поліції.



Нападники були озброєні розбитими пляшками і бейсбольними бітами. В результаті нападу в Хващино був побитий керівник фірми, в якій працюють українці, а також один громадянин України.



В цілому було затримано сім осіб віком від 23 до 38 років. Більшість з них знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. Затриманим пред'явлено звинувачення в образі і загрозу позбавлення життя за національною ознакою. Друге звинувачення стосується побиття.





Раніше повідомлялося, що в польському місті Жешуві побили групу українських студентів. Поліція передала справу в окружну прокуратуру Жешува. Нападники підозрюються в нападі на національному ґрунті, їм загрожує до п'яти років ув'язнення.