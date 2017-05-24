У Пентагоні підтвердили намір розмістити систему ПРО в Польщі

Протиракетну оборону розмістять в 2018 році і виділять на неї 90 мільйонів доларів.

США збираються оснастити Польщу комплексом протиракетної оборони

Директор по операціях протиракетної оборони в міністерстві оборони Гері Пеннетт підтвердив плани США розміститив Польщі. Для цього Пентагон планує виділити 90 мільйонів доларів на перекидання комплексу у Польщу в 2018 році.

Ранішена розгортання американської системи ПРО в Румунії.

Раніше повідомлялося, що 12 травня 2016 року США ввели в дію нову систему наземного базування в Румунії. Система ПРО передана командуванню НАТО і буде розміщуватися на допоміжному об'єкті ВМС США в румунському Девеселу, де знаходиться румунська військова база.