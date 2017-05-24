Топ Новини
<
>

У Пентагоні підтвердили намір розмістити систему ПРО в Польщі

24 травня в 07:29

Протиракетну оборону розмістять в 2018 році і виділять на неї 90 мільйонів доларів.

ПРО, противоракетная оборона
США збираються оснастити Польщу комплексом протиракетної оборони
Директор по операціях протиракетної оборони в міністерстві оборони Гері Пеннетт підтвердив плани США розмістити систему ПРО в Польщі. Для цього Пентагон планує виділити 90 мільйонів доларів на перекидання комплексу у Польщу в 2018 році.

Читайте також: Росія не наполягає на збереженні режиму Асада в Сирії - МЗС РФ
Раніше Росія пообіцяла відповісти на розгортання американської системи ПРО в Румунії. 

Раніше повідомлялося, що 12 травня 2016 року США ввели в дію нову систему наземного базування в Румунії. Система ПРО передана командуванню НАТО і буде розміщуватися на допоміжному об'єкті ВМС США в румунському Девеселу, де знаходиться румунська військова база.

За матеріалами: ТАСС
Читайте також
Теги ПРО оборона США Польща Пентагон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...