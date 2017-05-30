У ПАРЄ визначилися зі складом комісії з розслідування корупційних зловживань

В орган увійшли три людини з Британії, Франції та Швеції.

ПАРЄ призначила комісію, яка займеться розслідуванням корупційних звинувачень в асамблеї

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи опублікувало список учасників нового органу, який буде займатися розслідуванням звинувачень з приводу корупції в. В комісію увійшли Ніколас Братца з Великобританії, Жан-Луї Брурье з Франції і Елізабет Фура зі Швеції, пише " Європейська правда ".

Ніколас Братца раніше був президентом Європейського суду з прав людини, приймав участь у розгляді українських питань. Серед іншого, він очолював Міжнародну дорадчу групу, яка оцінювала розслідування подій на Майдані і трагедії в Одесі.

Жан-Луї Брурьеє колишнім французьким суддею, який спеціалізується на справах з розслідування тероризму. З цього питання Брурье також виступає експертом для Ради Європи.

Елізабет Фурараніше була суддею Європейського суду з прав людини, а з 2012 року омбудсмен.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи офіційноТепер він не може здійснювати офіційні візити, відвідувати зустрічі або робити заяви від імені організації.

Раніше повідомлялося, що депутати Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно закликали главу ПАРЄ Педро Аграмунта піти у відставкуза його поїздку до Сирії з депутатами російської Держдуми. Заклики піти Аграмунта від управління ПАРЄ висловили голови фракцій Соціалістів та ЄНП.

Нагадаємо, що в Сирії прибула делегація з депутатів Чехії, Бельгії, Сербії, Італії і Росії, яких очолював голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт. Парламентська делегація заявила про своє бажання врегулювати кризу в Сирії.