У Нью-Йорку згоріла найстаріша синагога міста

Пожежу було локалізовано, але будівля синагоги зазнала руйнувань.

У Нью-Йорку згоріла синагога nbcnewyork

У Нью-Йорку сталася сильна пожежа в найстарішій синагозі міста "Бейт Мідраш а-Гадоль", яка розташована на Манхеттені.

Пожежа спалахнула в неділю ввечері 14 травня, практично відразу після займання обвалився дах будівлі, передає nbcnewyork.com.

Fire engulfs a historic synagogue on Manhattan's Lower East Side https://t.co/asHCVGyypn — NBC New York (@NBCNewYork) 15 травня 2017 р.

Пожежу було локалізовано, проте синагозі завдано значної шкоди. Постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується.

"Бейт Мідраш а-Гадоль" побудували в 1850-х роках євреї, що прибули з Росії. У 2013 році синагогу хотіли знести.