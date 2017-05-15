У Нью-Йорку згоріла найстаріша синагога міста

Пожежу було локалізовано, але будівля синагоги зазнала руйнувань.
Пожежа спалахнула в неділю ввечері 14 травня, практично відразу після займання обвалився дах будівлі, передає nbcnewyork.com.
Fire engulfs a historic synagogue on Manhattan's Lower East Side https://t.co/asHCVGyypn— NBC New York (@NBCNewYork) 15 травня 2017 р.
Пожежу було локалізовано, проте синагозі завдано значної шкоди. Постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується.
"Бейт Мідраш а-Гадоль" побудували в 1850-х роках євреї, що прибули з Росії. У 2013 році синагогу хотіли знести.DT.UA