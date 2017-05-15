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У Нью-Йорку згоріла найстаріша синагога міста

15 травня в 07:11

Пожежу було локалізовано, але будівля синагоги зазнала руйнувань.

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У Нью-Йорку згоріла синагога
nbcnewyork
У Нью-Йорку сталася сильна пожежа в найстарішій синагозі міста "Бейт Мідраш а-Гадоль", яка розташована на Манхеттені.

Пожежа спалахнула в неділю ввечері 14 травня, практично відразу після займання обвалився дах будівлі, передає nbcnewyork.com.

Пожежу було локалізовано, проте синагозі завдано значної шкоди. Постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується.

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"Бейт Мідраш а-Гадоль" побудували в 1850-х роках євреї, що прибули з Росії. У 2013 році синагогу хотіли знести.

За матеріалами: DT.UA
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