У Німеччині стався вибух на заводі - постраждали 13 осіб

Четверо постраждалих отримали важкі поранення.
Згідно з повідомленням місцевої поліції в Twitter, в результаті вибуху 13 осіб були травмовані. Четверо з них отримали серйозні поранення.
Наголошується, що вибух стався на підприємстві компанії Schaeffler, яка займається виробництвом комплектуючих для автомобільної промисловості.
nach Explosion in #Eltmann : 13 verletzte Personen in Behandlung, davon vier schwerverletzt und mit Hubschrauber in Klinik geflogen— Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 15 травня 2017 р.
Нагадаємо, 11 квітня в Дортмунді прогримів вибух біля автобусу футбольного клубу "Боруссія", в результаті чого було поранено, щонайменше, одну особу.DT.UA