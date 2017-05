У Німеччині стався вибух на заводі - постраждали 13 осіб

В німецькому місті Эльтманн (Баварія) прогримів вибух на заводі, в результаті якого постраждали, щонайменше, 13 осіб.

Згідно з повідомленням місцевої поліції в Twitter, в результаті вибуху 13 осіб були травмовані. Четверо з них отримали серйозні поранення.

Наголошується, що вибух стався на підприємстві компанії Schaeffler, яка займається виробництвом комплектуючих для автомобільної промисловості.

nach Explosion in #Eltmann : 13 verletzte Personen in Behandlung, davon vier schwerverletzt und mit Hubschrauber in Klinik geflogen