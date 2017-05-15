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У Німеччині стався вибух на заводі - постраждали 13 осіб

15 травня в 15:28

Четверо постраждалих отримали важкі поранення.

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Від вибуху на заводі в Німеччині постраждали 13 осіб
Bild.de
В німецькому місті Эльтманн (Баварія) прогримів вибух на заводі, в результаті якого постраждали, щонайменше, 13 осіб.

Згідно з повідомленням місцевої поліції в Twitter, в результаті вибуху 13 осіб були травмовані. Четверо з них отримали серйозні поранення.

Наголошується, що вибух стався на підприємстві компанії Schaeffler, яка займається виробництвом комплектуючих для автомобільної промисловості.

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Нагадаємо, 11 квітня в Дортмунді прогримів вибух біля автобусу футбольного клубу "Боруссія", в результаті чого було поранено, щонайменше, одну особу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух авто поранення
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