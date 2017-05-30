У Німеччині "російська мафія" взяла під контроль понад 200 фірм по догляду за інвалідами - ЗМІ

У фірмах підробляють рахунки про надання фіктивних послуг, а також замішані в рекеті і відмиванні злочинних коштів.

"Російська мафія" в Німеччині робить гроші на фіктивних послуги інвалідам Андрій Товстиженко, DT.UA

У Німеччині правоохоронні органи заявили про вплив "російської мафії" на фірми по догляду інвалідами та хворими. Майже 230 таких фірм, заснованих вихідцями з колишнього СРСР, запідозрені в підробці рахунків про надані послуги. Багато фірм замішані у відмиванні грошей і рекеті, повідомляється в газеті Die Welt, пише Російська служба DW.

Близько 230 фірм по догляду за хворими та інвалідами, засновані вихідцями з колишнього СРСР, створили систему координованої підробки рахунків про надані послуги, і ця система існує на значній частині території Німеччини.

Повідомляється, що фірми, перебуваючи у змові з пацієнтами і лікарями виставляють страховим компаніям фіктивні рахунки за послуги, які вони насправді не чинили, наголошується в доповіді спеціальної слідчої групи Федерального відомства по кримінальних справах (BKA) і відомства з кримінальних справ федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія.

Такі фірми особливо активні в Північному Рейні - Вестфалії, Берліні, Нижній Саксонії, Бранденбурзі і Баварії. Майже дві третини цих компаній пов'язані один з одним через різні мережі на території всієї країни, а координуються в основному з Берліна.

Фірми і їх керівництво займаються також відмиванням грошей, вимаганням і нелегальним гральним бізнесом. Деяких керівників фірм підозрюють у замовних вбивствах.

Раніше влада ФРН повідомляла, що на території країни діють від 20 до 40 тисяч вихідців з республік колишнього СРСР, які входять до різних злочинних угроповань. Крім того, вони створюють у в'язницях кримінальні мережі та клани, аналогічні радянським і пострадянським. Серед підозрюваних і засуджених є також ті, хто клопотав про надання притулку в ФРН.