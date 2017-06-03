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У Німеччині дали старт бюджетної реформи

3 червня в 04:41


З 2020 федеральні землі отримають більше грошей в обмін на повноваження.

Бундесрат (верхняя палата парламента Германии)
Бундесрат проголосував за нову реформу
twitter.com/MelnykAndrij/
У Німеччині пройде реформа, відповідно до якої перерозподіляться фінансові потоки між федеральним центром і землями. За необхідні поправки до конституції проголосували дві третини членів бундесрату (орган, що представляє федеральні землі).

Як повідомляє DW, землі почнуть отримувати від центру по 9,75 млрд євро, що значно перевищує суму, яка нараховується їм до цих пір. А Берлін отримає більше прав у таких сферах, як будівництво автобанів, податки і шкільне фінансування. Нові правила вводяться до 2030 року.

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Перерозподіл фінансування між федеральним центром і землями є найбільшим проектом чинної правлячої коаліції, повноваження якої завершуються восени. У федеральних землях проходить серія виборів.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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