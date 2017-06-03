У Німеччині дали старт бюджетної реформи

З 2020 федеральні землі отримають більше грошей в обмін на повноваження.
Як повідомляє DW, землі почнуть отримувати від центру по 9,75 млрд євро, що значно перевищує суму, яка нараховується їм до цих пір. А Берлін отримає більше прав у таких сферах, як будівництво автобанів, податки і шкільне фінансування. Нові правила вводяться до 2030 року.
Перерозподіл фінансування між федеральним центром і землями є найбільшим проектом чинної правлячої коаліції, повноваження якої завершуються восени. У федеральних землях проходить серія виборів.Deutsche Welle (Русская редакция)