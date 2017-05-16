У Нідерландах провалилися переговори про створення коаліції через два місяці після виборів

Розбіжності між партіями не дозволили створити коаліцію.

У Нідерландах так і не змогли сформувати коаліцію pixabay.com

За два місяці після виборів до, партії так і не змогли досягти угоди щодо формування урядової коаліції. Представники політичних сил, які брали участь у переговорах, відзначили, що розбіжності були надто великими, пише Euobserver.

Найбільш спірним питанням при формуванні коаліції стала міграційна політика, погляди на яку кардинально розділилися.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах офіційно, яка необхідна для формування уряду. Зараз переговори ведуть "Народна партія за свободу і демократію" прем'єр-міністра Марка Рютте, Християнсько-демократична партія, ліберальна партія "Демократи 66" і лівоцентристська партія "Лівих зелених".