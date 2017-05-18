У Москві затримано вокаліста гурту Бі-2

Льову затримали за марихуану

На московському стадіоні "Відкриття Арена" поліцейські затримали вокаліста рок-групи "Бі-2" Єгора Бортника (Леву Бі-2), у якого знайшли марихуану, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На стадіоні проходив футбольний матч між столичним "Спартаком" і грозненським "Тереком".



У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили, що на стадіоні дійсно затримали громадянина із забороненими речовинами, однак його імені не уточнили, відзначивши тільки, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.