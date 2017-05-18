У Москві затримано вокаліста гурту Бі-2

На стадіоні проходив футбольний матч між столичним "Спартаком" і грозненським "Тереком".
У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили, що на стадіоні дійсно затримали громадянина із забороненими речовинами, однак його імені не уточнили, відзначивши тільки, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.
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