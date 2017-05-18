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У Москві затримано вокаліста гурту Бі-2

18 травня в 02:27
У співака виявили марихуану.
Лева Би-2
Льову затримали за марихуану
На московському стадіоні "Відкриття Арена" поліцейські затрималивокаліста рок-групи "Бі-2" Єгора Бортника (Леву Бі-2), у якого знайшли марихуану, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На стадіоні проходив футбольний матч між столичним "Спартаком" і грозненським "Тереком".
 
У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили, що на стадіоні дійсно затримали громадянина із забороненими речовинами, однак його імені не уточнили, відзначивши тільки, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.

 
Як повідомлялося, в Москві знову затримали втікача українського депутата Шепелева.
 
За матеріалами: РИА Новости
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Теги Москва стадіон марихуана йога заборона МВС Фак перевірка депутат Україна ЗНО
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