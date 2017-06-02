У Москві випав червневий мокрий сніг

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Температура повітря в російській столиці сьогодні не перевищить 12-14 градусів.

В Москві і області випав сніг. Фотографії і відео природного явища наповнили соцмережі.

У столичному метеобюро повідомили, що в Москві протягом усього дня збережеться сильний вітер: "З 8:00 до 21:00 в Москві очікується сильний вітер з поривами до 15 м/с і вище".

За даними Гідрометцентру Росії, в Москві прогнозується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с, місцями можливі пориви 12-17 м/с. Погода буде хмарна, місцями пройде невеликий дощ, температура повітря не перевищить 12-14 градусів.

Також про снігопад сообщаеют жителі Санкт-Петербурга та північно-східних областей РФ.

В середині дня в понеділок, 29 травня, на Москву обрушився ураган. Злива супроводжувалася різкими поривами вітру, за яких падали дерева і різні конструкції. Більшість із загиблих привалили повалені дерева. Всього в Москві впало понад 3,5 тис. дерев. В результаті урагану загинули 15 людей, ще близько 200 постраждали.