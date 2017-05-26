У Молдові за підозрою в корупції затримали мера столиці

В Кишиневі пройшла серія арештів чиновників і підприємців.

Меру Кишинева загрожує 10 років в'язниці

Молдові ввечері в четвер, 25 травня, у справі про корупцію затримали мера Кишинева Доріна Кіртоаке, його вивели з кабінету співробітники Національного Центру по боротьбі з корупцією.

Перед затриманням, протягом кількох годин у кабінеті мера тривали обшуки. Весь цей час він перебував на робочому місці, пише "Інтерфакс".

Під час затримання будівлю мерії було оточено поліцією. Кіртоаке зовні виглядав спокійно. На питання журналістів він відповідав, що поки нічого коментувати не буде.

Мера Кишинева звинувачують у корупції, зловживанні службовим становищем, витягу вигоди з впливу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім мера, 25 травня також затримали секретаря муніципального ради Кишинева Валерія Діденку, муніципальних радників Олега Онищенко та Геннадія Думанського та ряд підприємців.Раніше в Кишиневі заарештували двох віце-мерів, начальника управління транспорту Кишинева, а також міністра транспорту і дорожньої інфраструктури.

38-річний Кіртоаке працює мером вже третій термін, з 2007 року.