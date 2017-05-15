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У Молдові пройшли масштабні протести проти зміни виборчої системи

15 травня в 11:17

Акцію організували впливові громадські організації.

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На вулиці Кишинева вийшли молдавани протестом проти зміни виборчої системи
Newsmaker.md
В Молдові пройшли масштабні протести проти зміни виборчої системи з пропорційної на змішану. Акцію, яку ініціювали неурядові громадські організації, підтримали близько 2-3 тисяч осіб, пише News Maker.

З підтримкою акції виступили і деякі партії країни, однак, щоб уникнути політизації протесту вони не виступали на сцені мітингу. Активісти наголошують, що закон вигідний тільки для двох найбільших партій країни, серед яких Соціалісти і Демократична партія. Раніше саме депутати цих партій проголосували в першому читанні за прийняття змішаної виборчої системи.

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Як повідомлялося, на початку 2016 року по Молдові прокотилася хвиля протестів проти призначення Павла Філіпа на посаду прем'єр-міністра країни.

За матеріалами: Newsmaker.md
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Теги акція Молдова вибори протест
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