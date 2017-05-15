У Молдові пройшли масштабні протести проти зміни виборчої системи

Акцію організували впливові громадські організації.
З підтримкою акції виступили і деякі партії країни, однак, щоб уникнути політизації протесту вони не виступали на сцені мітингу. Активісти наголошують, що закон вигідний тільки для двох найбільших партій країни, серед яких Соціалісти і Демократична партія. Раніше саме депутати цих партій проголосували в першому читанні за прийняття змішаної виборчої системи.по Молдові прокотилася хвиля протестів проти призначення Павла Філіпа на посаду прем'єр-міністра країни. Newsmaker.md