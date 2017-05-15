У Молдові пройшли масштабні протести проти зміни виборчої системи

Акцію організували впливові громадські організації.

На вулиці Кишинева вийшли молдавани протестом проти зміни виборчої системи Newsmaker.md

В Молдові пройшли масштабніпроти зміни виборчої системи з пропорційної на змішану. Акцію, яку ініціювали неурядові громадські організації, підтримали близько 2-3 тисяч осіб, пише News Maker

З підтримкою акції виступили і деякі партії країни, однак, щоб уникнути політизації протесту вони не виступали на сцені мітингу. Активісти наголошують, що закон вигідний тільки для двох найбільших партій країни, серед яких Соціалісти і Демократична партія. Раніше саме депутати цих партій проголосували в першому читанні за прийняття змішаної виборчої системи.