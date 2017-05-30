У Молдові назвали причину видворення п'яти російських дипломатів

За словами прем'єр-міністра, дипломатів вислали за інформацією спецслужб.
Павло Філіп сказав, що російських дипломатів вислали за інформацією від спецслужб
Noi.md
Прем'єр-міністр Молдови
Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав, повідомляє видання NewsMaker
.
Прем'єр також зазначив, що Молдова цінує свої відносини з Росією, однак вимагає належного ставлення від Москви. Філіп підкреслив, що країна розробила план, щоб усунути численні бар'єри між країнами. При цьому прем'єр дав зрозуміти, що цими бар'єрами є ембарго і торговельні обмеження з боку Росії.
Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства
. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.
За матеріалами:
Newsmaker