У Молдові назвали причину видворення п'яти російських дипломатів

За словами прем'єр-міністра, дипломатів вислали за інформацією спецслужб.

Павло Філіп сказав, що російських дипломатів вислали за інформацією від спецслужб Noi.md

Прем'єр-міністрПавло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав, повідомляє видання NewsMaker

Прем'єр також зазначив, що Молдова цінує свої відносини з Росією, однак вимагає належного ставлення від Москви. Філіп підкреслив, що країна розробила план, щоб усунути численні бар'єри між країнами. При цьому прем'єр дав зрозуміти, що цими бар'єрами є ембарго і торговельні обмеження з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.