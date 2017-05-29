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У МІ5 з'ясовують, чому недооцінили виконавця теракту в Манчестері

29 травня в 06:09

Британська контррозвідка проводить два внутрішніх розслідування в зв'язку з нещодавнім терактом.

Манчестер террорист
У Британії з'ясовують, чому спецслужби недооцінили небезпеку смертника Абеді
Русская служба Би-би-си
У контррозвідці Великобританії МІ5 проводять внутрішні розслідування, щоб з'ясувати, як спецслужба не змогла роздивитися ймовірність скоєння теракту в Манчестері смертником Саламаном Абеді. Одне з розслідувань спрямоване на виявлення помилок спецслужби, а друга, більш глибоке і детальне – присвячено розбору та аналізу дій спецслужби, які робилися щодо Абеді перед терактом, пише The Guardian.

МІ5 також перевіряє систему і процес оцінки підозрюваних осіб, яка використовується спецслужбою.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня, поибли 22 людини.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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