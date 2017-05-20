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У Мексиці ледь не лінчували росіянина

20 травня в 19:23

Громадянин РФ знущався над місцевими жителями і знімав це на відео.

макеев
У Мексиці побили до втрати свідомості російського нациста
varlamov.ru
У мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробувала лінчувати російського громадянина Олексія Макєєва, розміщував в Інтернеті образливі ролики.

Їхня спроба увірватися в будинок була відображена на відео.
 
Нападники спробували проникнути в будинок, де знаходився росіянин. За даними місцевими ЗМІ, одного нападника він вдарив ножем, після той помер у лікарні.
 
Макєєв був сильно побитий, після чого доставлений в лікарню. Цією справою зайнявся посольство Росії в Мексиці.
 
Макєєв жив в Канкуні, де працював інструктором по дайвінгу. У місті він знімав відеоблог, в якому розміщував свої знущання над місцевими жителями і викладав нацистські та антисемітські погляди на тлі свастики.

 
 
 
У 2013 році Макєєв потрапив у зведення російських новин після того, як нападав на дітей і пенсіонерів в підмосковній Електросталі і знімав це на відео. "Чоловік перебуває на обліку у відділенні надання психіатричної допомоги, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство", - повідомили в ГУ МВС Росії по Московській області 2 квітня 2013 року.
 
За матеріалами: ТАСС , varlamov.ru ,
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Теги Росія міст відео жителі Мексика напад будинок місто лікарня Лінч діти Підмосков'я
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