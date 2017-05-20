У Мексиці ледь не лінчували росіянина

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Громадянин РФ знущався над місцевими жителями і знімав це на відео.

У Мексиці побили до втрати свідомості російського нациста varlamov.ru мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробувала лінчувати російського громадянина Олексія Макєєва, розміщував в Інтернеті образливі ролики. курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробувала лінчувати російського громадянина Олексія Макєєва, розміщував в Інтернеті образливі ролики. Їхня спроба увірватися в будинок була відображена на відео.



Нападники спробували проникнути в будинок, де знаходився росіянин. За даними місцевими ЗМІ, одного нападника він вдарив ножем, після той помер у лікарні.



Макєєв був сильно побитий, після чого доставлений в лікарню. Цією справою зайнявся посольство Росії в Мексиці.



Макєєв жив в Канкуні, де працював інструктором по дайвінгу. У місті він знімав відеоблог, в якому розміщував свої знущання над місцевими жителями і викладав нацистські та антисемітські погляди на тлі свастики.

У 2013 році Макєєв потрапив у зведення російських новин після того, як нападав на дітей і пенсіонерів в підмосковній Електросталі і знімав це на відео. "Чоловік перебуває на обліку у відділенні надання психіатричної допомоги, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство", - повідомили в ГУ МВС Росії по Московській області 2 квітня 2013 року.