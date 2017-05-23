У Манчестері евакуювали людей з торгового центру

Свідки кажуть, що чули "великий вибух".

У Манчестері екстрено евакуювали людей з торгового центру, недалеко від місця минулого теракту EPA / NIGEL RODDIS

В Манчестері відбулось екстрене виведення людей з торгового центру в тій же частині міста, де раніше стався теракт . Свідки кажуть, що чули "великий вибух", повідомляє Reuters

Через деякий час торговий центр був знову відкритий, а поліція поступово дозволяє заходити в його будинок співробітникам і відвідувачам. Поліція почала перевірку по цій справі, подробиці поки невідомі.

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Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".