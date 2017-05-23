У Манчестері евакуювали людей з торгового центру

Свідки кажуть, що чули "великий вибух".
У Манчестері екстрено евакуювали людей з торгового центру, недалеко від місця минулого теракту
EPA / NIGEL RODDIS
В Манчестері відбулось екстрене виведення людей з торгового центру в тій же частині міста, де раніше стався теракт
. Свідки кажуть, що чули "великий вибух", повідомляє Reuters
.
Через деякий час торговий центр був знову відкритий, а поліція поступово дозволяє заходити в його будинок співробітникам і відвідувачам. Поліція почала перевірку по цій справі, подробиці поки невідомі.
Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.
Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".
За матеріалами:
DT.UA