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У Лондоні евакуювали автовокзал через підозрілого предмета

23 травня в 10:47

На місці працюють підрозділи поліції. Будівля вокзалу оточена.

Полиция Лондона
Поліція оточила будівлю лондонського вокзалу
cyplive.com
Лондонський автовокзал "Вікторія" евакуювали у зв'язку з виявленням підозрілого пакету.

Пакет виявили через кілька годин після теракту в Манчестері. Поліція прибула за викликом близько 6:40 ранку. Станцію оточили, вокзал тимчасово закрили, а людей евакуювали.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. На поточний момент повідомляється про 22 загиблих, понад 59 поранених.  Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

Детальніше про трагедії читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Манчестер вибух поліція Лондон стадіон теракт
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