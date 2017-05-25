У Лівії затримали брата і батька терориста з Манчестера

Поліція Лівії затримала в Тріполі Хашема Абеді, брата передбачуваного манчестерського смертника Салмана Абеді, також затриманий батько передбачуваного терориста, повідомив прес-секретар антитерористичних сил Лівії, Хашем Абеді.



Хашем Абеді підозрюється в зв'язках з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". Також, за даними лівійських правоохоронців, він підтримував контакти зі старшим братом і нібито знав про підготовлюваний теракт в Манчестері.



Згодом стало відомо про затримання в Лівії батька Салмана Абеді, 51-річного Рамадана Абеді. Він був затриманий для проведення допитів. Раніше Рамадан Абеді в телефонній розмові з агентством AP запевнив, що його син Салман не здійснював те, в чому його підозрюють, і він готувався до скоєння паломництва до Саудівської Аравії.



"Ми не підтримуємо вбивство невинних людей. Це не ми. Ми не ті, хто підриває себе серед невинних. Ми ходимо в мечеті, цитуємо Коран, але не робимо таких речей", - запевнив батько підозрюваного.





Британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді , якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.