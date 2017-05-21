У Литві розпочалися військові навчання НАТО

Військовослужбовці з 25 країн-членів Альянсу протягом майже двох тижнів відпрацьовуватимуть співпрацю між підрозділами.
"Щорічні військові навчання НАТО з підтримки зв'язку та обміну інформацією комунікаційних груп Альянсу "Міцний кобальт" стартують в Литві 21 травня, завершаться маневри 2 червня", - розповіли чиновники оборонного відомства країни.
За даними військових, у навчаннях візьме участь близько тисячі військовослужбовців НАТО з 25 країн-членів Альянсу. Вони представлятимуть понад 40 різномантіних підрозділів.
Наголошується, що в рамках навчань оцінюватимуться навички комунікаційних одиниць НАТО забезпечувати належний обмін інформацією і зв'язкову підтримку між силами швидкого реагування Альянсу, а також між об'єднаними штабами організації в усьому світі.
Раніше повідомлялося, що в Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'ять тисяч військовослужбовців, у тому числі й з України.
Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії у 2017 році.
Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Велика Британія - в Естонії, а канадці - в Латвії.Корреспондент.net