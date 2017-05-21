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У Литві розпочалися військові навчання НАТО

21 травня в 11:06

Військовослужбовці з 25 країн-членів Альянсу протягом майже двох тижнів відпрацьовуватимуть співпрацю між підрозділами.

американские военные НАТО Литва
Військові країн-членів НАТО прибули на навчання в Литву
US Mission to NATO/Twitter
У Литві в неділю, 21 травня, розпочалися щорічні навчання комунікаційних груп НАТО "Міцний кобальт" (Steadfast Cobalt). Навчання триватимуть майже два тижні, до 2 червня, повідомила прес-служба Міністерства оборони Литви.

"Щорічні військові навчання НАТО з підтримки зв'язку та обміну інформацією комунікаційних груп Альянсу "Міцний кобальт" стартують в Литві 21 травня, завершаться маневри 2 червня", - розповіли чиновники оборонного відомства країни.

За даними військових, у навчаннях візьме участь близько тисячі військовослужбовців НАТО з 25 країн-членів Альянсу. Вони представлятимуть понад 40 різномантіних підрозділів.

Наголошується, що в рамках навчань оцінюватимуться навички комунікаційних одиниць НАТО забезпечувати належний обмін інформацією і зв'язкову підтримку між силами швидкого реагування Альянсу, а також між об'єднаними штабами організації в усьому світі.

Дивіться фото: У Чорному морі проходять військово-морські навчання України і НАТО

Раніше повідомлялося, що в Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні понад дев'ять тисяч військовослужбовців, у тому числі й з України.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії у 2017 році.

Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Велика Британія - в Естонії, а канадці - в Латвії.

За матеріалами: Корреспондент.net
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Теги навчання НАТО Литва військові
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