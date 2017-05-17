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У Конгресі США вперше пролунав заклик до імпічменту Трампа

17 травня в 23:21

Обговорення питання ініціював конгресмен-демограт Грін.

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У Конгресі заговорили про імпічмент Трампа
EPA / SHAWN THEW
Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін закликав розпочати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Це питання він підняв під час виступу в американському парламенті в середу, 17 травня.

На думку конгресмена, Трамп перешкоджає розслідуванню зв'язків свого оточення з Кремлем і російського втручання в президентські вибори.

"Він вчинив дії, що підпадають під імпічмент. Його потрібно притягти до відповідальності", – заявив Грін.


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Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Пізніше ряд лояльних Демократичної партії видань повідомили про тиск Трампа на Комі з метою зупинити розслідування в відношенні екс-радника президента Майкла Флінна, а також оприлюднили частину листування, що підтверджує це. У Білому домі ці заяви категорично спростовують.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію.  Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.

За матеріалами: DT.UA
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