У Конгресі США вперше пролунав заклик до імпічменту Трампа

Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін закликав розпочати процедуру імпічменту президента США

Це питання він підняв під час виступу в американському парламенті в середу, 17 травня.

На думку конгресмена, Трамп перешкоджає розслідуванню зв'язків свого оточення з Кремлем і російського втручання в президентські вибори.

"Він вчинив дії, що підпадають під імпічмент. Його потрібно притягти до відповідальності", – заявив Грін.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF