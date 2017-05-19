У Конго з в'язниці втекли більш трьох тисяч ув'язнених

На в'язницю напали озброєні люди, після чого і сталася масова втеча.

Бойовики напали на в'язницю, тисячі ув'язнених втекли

Більше трьох тисяч ув'язнених могли втекти з головної в'язниці в Демократичній республіці Конго в центральній Африці. Влада країни при цьому заявили про втечу всього півсотні в'язнів.

Водночас джерело в органах безпеки ДРК заявили, що масова втеча сталася після нападу на в'язницю групи озброєних людей. Під час нападу загинули десятки людей. Серед тих, хто втік, - Не Муанда Нсемs, керівник політико-релігійної секти "Бунду Діа Конго, пише ВВС-Україна.

Представник поліції заявив місцевої радіостанції, що укладені небезпечні і закликав всіх, хто їх бачив, повідомити про це владі.

Влада країни звинувачує у причетності до нападу прихильників Нсемs. Він вважає себе самопроголошеним пророком, який прагне відродити стародавнє королівство Конго. Рух "Бунду Діа Конго" агітує за відновлення монархії на території сучасних ДР Конго, Республіки Конго, Анголи та Габону.

Як повідомлялося, в Демократичній республіці Конго несе службу миротворчий контингент ООН, до складу якого входить загін українських вертолітників.