У колумбійському порту в результаті серії вибухів загинули шестеро людей

Поліція з'ясовує, чи були вибухи спланованою акцією.
"Пролунало три вибухи, два з них сталися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної охорони, пише "Російська служба Бі-бі-сі".
Повідомляється, що два вибухи прогриміли на території американської суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.
Поліція з'ясовує, чи був це спланований напад або причини вибухів інші.
Як повідомлялося, в середу, 17 травня, стався вибух на одному з найстаріших порохових заводів Польщі.Русская служба Би-би-си