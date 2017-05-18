У колумбійському порту в результаті серії вибухів загинули шестеро людей

Поліція з'ясовує, чи були вибухи спланованою акцією.

У колумбійському порту прогриміла серія вибухів

В Колумбії в портовій зоні міста Картахена прогриміли три вибухи, в результаті яких загинули щонайменше шість осіб і 20 – постраждали.

"Пролунало три вибухи, два з них сталися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної охорони, пише "Російська служба Бі-бі-сі".

Повідомляється, що два вибухи прогриміли на території американської суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.

Поліція з'ясовує, чи був це спланований напад або причини вибухів інші.

Як повідомлялося, в середу, 17 травня, стався вибух на одному з найстаріших порохових заводів Польщі.