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У колумбійському порту в результаті серії вибухів загинули шестеро людей

18 травня в 07:01

Поліція з'ясовує, чи були вибухи спланованою акцією.

взрыв
У колумбійському порту прогриміла серія вибухів
В Колумбії в портовій зоні міста Картахена прогриміли три вибухи, в результаті яких загинули щонайменше шість осіб і 20 – постраждали.

"Пролунало три вибухи, два з них сталися на одному і тому ж місці", - повідомила представник місцевої пожежної охорони, пише "Російська служба Бі-бі-сі".

Повідомляється, що два вибухи прогриміли на території американської суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.

Поліція з'ясовує, чи був це спланований напад або причини вибухів інші.

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Як повідомлялося, в середу, 17 травня, стався вибух на одному з найстаріших порохових заводів Польщі.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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