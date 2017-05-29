У КНДР за запуск ракети застосували технологію холодного старту



Корейські і японські телеканали показали старт ракети з пересувної установки.

Стали відомі подробиці нового ракетного пуску КНДР geo-politica.info

КНДР при запуску ракети в ходы випробувань системи ППО застосувала технологію так званого "холодного старту". Суть її в тому, що створений в пусковій установці тиск викидає ракету, а її двигун починає працювати вже в повітрі.

Японський телеканал NHK та центральне телебачення КНДР показали запуск нової ракети системи "земля — повітря", яку випробували північнокорейські військові. З цих кадрів і стало відомо про застосування технології "холодного старту", пише "Укрінформ".

Повідомляючи про запуск, телебачення КНДР підкреслило, що Пхеньян "досяг успіху виявлення та перехоплення таких цілей, як ворожі безпілотні апарати і ракети", зазначає NHK.

Раніше південнокорейська розвідка повідомила про проведення КНДР 29 травня чергових випробувань балістичної ракети.

У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.

Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.