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У Китаї стартував фестиваль аматорської авіації

29 травня в 12:32

Змагання з вищого пілотажу, стрибки з парашутом, польоти на парапланах і управління безпілотниками триватимуть чотири дні.

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Фото Сіньхуа | Xinhua News

У місті Аньян (провінція Хенань, Китай) відкрився чотириденний Аньянский фестиваль аматорської авіації – 2017. Китайські і зарубіжні фанати неба змагаються в дисциплінах вищого пілотажу, стрибків з парашутом, управління безпілотниками і польотів на парапланах, повідомляє Сіньхуа.

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Починаючи з 2000 р., КНР майже в 20 разів збільшила обсяги патентування, тоді як США — трохи більш ніж у 1,9 рази. Україна відстає від світових лідерів у сотні разів за показниками патентної активності.

За матеріалами: Сіньхуа | Xinhua News
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